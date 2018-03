Ölpreise können starke Vortagesgewinne ausbauen

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Nachdem sich die Preise am Morgen noch kaum verändert hatten, konnten sie seit dem Vormittagshandel deutlich zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete gegen Mittag 68,14 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls zur Lieferung im Mai, stieg um 62 Cent auf 64,16 Dollar.

Die Ölpreise konnten damit an ihre starken Gewinne vom Vortag anknüpfen. Unter anderem hatte die Sorge vor neuen Sanktionen gegen das wichtige Förderland und Opec-Mitglied Iran für einen kräftigen Preisschub gesorgt. "Seit Tagen stehen mögliche neue Sanktionen gegen den Iran im Blickpunkt", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank. "Der Fokus der Marktteilnehmer hat sich von der steigenden US-Ölproduktion hin zu Angebotsrisiken verschoben", lautet ihre Einschätzung.

Gestützt wurden die Ölpreise aber auch durch neue Daten zu den Ölreserven in den USA. Bereits am Vorabend wurde bekannt, das der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der US-Ölreserven in der vergangenen Woche ausgeht. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten./jkr/jsl/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

