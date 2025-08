Cisco – Bounce vom Support

Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 38,61 USD markiert. Der dort gestartete langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Auf Jahressicht konnte das Papier um rund 53 Prozent (S&P 500: 22%) zulegen. Der letzte mittelfristige Kursschub beförderte es vom April-Tief bei 52,11 USD bis auf ein Ende Juni gesehenes 25-Jahres-Hoch bei 69,78 USD. Seither konsolidiert der Anteilsschein diese Rally....

Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 38,61 USD markiert. Der dort gestartete langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Auf Jahressicht konnte das Papier um rund 53 Prozent (S&P 500: 22%) zulegen. Der letzte mittelfristige Kursschub beförderte es vom April-Tief bei 52,11 USD bis auf ein Ende Juni gesehenes 25-Jahres-Hoch bei 69,78 USD. Seither konsolidiert der Anteilsschein diese Rally. Am 1. August testete er dabei das wichtige Supportcluster bestehend aus dem Februar-Hoch und der steigenden 50-Tage-Linie erfolgreich und konnte sich im gestrigen Handel deutlich nach oben absetzen. Ein erstes prozyklisches Indiz für eine zeitnahe Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends entstünde nun oberhalb der nächsten Barriere bei aktuell 69,06/69,15 USD. Bestätigt würde das bullishe Szenario mit einem nachhaltigen Ausbruch über 69,78/70,00 USD per Tagesschluss. Im Erfolgsfall lauten nächste potenzielle Ausdehnungsziele 70,41 USD, 70,67 USD, 71,03 USD, 71,80/72,00 USD und 74,11-75,39 USD. In der mittleren Frist wäre ein Vorstoß an das aus dem Jahr 2000 stammende Rekordhoch bei 82,00 USD vorstellbar. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 66,50-66,80 USD per Tagesschluss würde zunächst für eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der Ende Juni gestarteten Schwächephase sprechen. In diesem Fall liegen nächste potenzielle Auffangregionen bei 65,61 USD, 64,73 USD und 63,01-63,87 USD. Das Unternehmen wird am 13. August seine Quartalszahlen präsentieren.

