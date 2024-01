Online-Seminar mit Michael Proffe: Die TOP-Megatrends 2024 für Ihr Depot

Depot-Tipps für 2024

Michael Proffe, ein erfahrener Experte mit über 30 Jahren Markt-Erfahrung, enthüllt in einem spannenden Online-Seminar am 6. Februar um 17 Uhr die Dynamiken hinter globalen Trends und wie diese Ihr Anlageportfolio transformieren können. Er wird Ihnen auch konkrete Trends für das noch junge Börsenjahr aufzeigen und live auf Ihre Fragen eingehen!

In diesem einzigartigen Online-Seminar führt Michael Proffe Sie tief in das Wesen von Trends ein. Er erläutert, was einen echten Trend ausmacht und wie sowohl etablierte als auch bahnbrechende neue KI-Titel Ihr Anlageportfolio beleben können. Dieses Wissen ist entscheidend für alle, die im Jahr 2024 auf der Erfolgswelle mitschwimmen wollen. Lernen Sie, die TOP-Werte zu identifizieren, die in jedem Trendfolger-Depot unverzichtbar sind.

Nehmen Sie die Kontrolle über Ihr Anlageportfolio in die Hand und lassen Sie sich von einem der versiertesten Experten auf dem Gebiet der Megatrends leiten!

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Überzeugung in eine Aktie in eine noch größere Chance umwandeln können. Michael Proffe erklärt im Online-Seminar am 6. Februar ab 17 Uhr, wie das Finden eines trendbegleitenden Hebelprodukts Ihrem Depot zusätzlichen Schwung verleihen kann. Dieser Ansatz ist ideal für diejenigen, die bereit sind, ihre Investitionsstrategie zu intensivieren und das Potenzial ihres Portfolios voll auszuschöpfen!

Melden Sie sich jetzt an für exklusive Einblicke in die Megatrends 2024!

In der vorherigen Ausgabe dieser Veranstaltungsreihe hat Michael Proffe Optionsscheine live gehandelt. Im Online-Seminar am 6. Februar wird der Profi-Trader die Wertentwicklung mit Ihnen zusammen nachvollziehen, besprechen und interpretieren. Natürlich können Sie ihm wie immer dazu auch Ihre Fragen stellen!

Ihr Experte im Online-Seminar

Michael Proffe ist einer der führenden Trendfolgeexperten. Als Wirtschaftsberater und Herausgeber verschiedener Börsenpublikationen begleitet er seit mehr als 30 Jahren Trends aus dem Alltag mit verschiedenen Anlageinstrumenten - völlig entspannt und mit überdurchschnittlichem Erfolg.

Getreu seinem Motto "More Time to Live - mehr Zeit zum Leben" geht es Michael Proffe bei seiner langfristigen Trendfolge-Strategie darum, die Grundlagen für ein erfülltes und sorgenfreies Leben zu schaffen. Deshalb lassen ihn auch das Auf und Ab der Finanzmärkte , das Entstehen und Platzen von Blasen, die kurzfristigen Trends und Hypes kalt.

Dass sein Trendfolge-Modell funktioniert, hat die Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen. Viele Leser begleiten ihn und seine Börsenpublikationen schon seit 2005. Sein Modell ist ein System von Trendgeschichten voller Emotionen.