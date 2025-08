Dringender Handlungsbedarf: onvista bank schaltet Webtrading ab

Frist 30. August

Die onvista bank wird bis Ende des Jahres geschlossen. Jetzt steht die Abschaltung des Webtradings unmittelbar bevor. Am 30. August ist es soweit: onvista-bank-Kunden sollten schnellstmöglich handeln.

In eigener Sache

Webtrading-Aus: Frist läuft bald ab

Die Commerzbank plant, die onvista bank bis Ende 2025 zu schließen. Das Webtrading wird jedoch schon am 30. August abgeschaltet. Kunden müssen jetzt schnellstmöglich aktiv werden.

Das empfiehlt finanzen.net

Die onvista bank war lange für ihre niedrigen Kosten bekannt. Doch mit den Gebühren der günstigsten Broker können heute weder sie noch die comdirect mithalten.

finanzen.net empfiehlt, schnellstmöglich ein Depot bei finanzen.net ZERO zu eröffnen. ZERO ist Kostensieger in allen Preismodellen bei Stiftung Warentest (Ausgabe 11/24). Anleger können dort Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und sogar Kryptowährungen für 0 Euro Order­provision (zzgl. marktüblicher Spreads) handeln - ganz ohne Depot­gebühren oder Fremd­kosten­pauschalen.

Tipp: Attraktive Neukundenprämie zur Depot-Eröffnung

Wer jetzt ein ZERO-Depot eröffnet, profitiert von der aktuellen Neukunden-Aktion: zur Depot-Eröffnung gibt es im August 25 Euro Startguthaben und eine Gratis-Aktie geschenkt. Wichtig: unbedingt den Promocode "AKTIE25" eingeben!1

Jetzt zu ZERO wechseln & Aktionsgeschenk sichern

... oder hier informieren.

Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads).

und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads). Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich - natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads).

mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich - natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads). Echte Kryp­tos 24/7 han­deln ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinst­orders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher ver­wahrt in Deutsch­land)

ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinst­orders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher ver­wahrt in Deutsch­land) Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln.

wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln. Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.

auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs. Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen.

wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen. Native und robuste Plattform : ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel.

: ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel. Intuitives Trading und volle Integration in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net

in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net ZERO ist "Kosten­sieger" bei Stif­tung Waren­test (Ausgabe 11/2024) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF.

bei Stif­tung Waren­test (Ausgabe 11/2024) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF. Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).

Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store). Alle Features von finanzen.net ZERO

Depot in wenigen Minuten eröffnen



... oder hier informieren.