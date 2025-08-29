Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers

Live-Mitschnitt

Im Webinar drehte sich alles um eine exklusive Strategie, die seit über zehn Jahren mit Echtgeld umgesetzt wird und in guten wie in turbulenten Zeiten überzeugt. Das OptionsSchein-Depot (OSD) setzt auf eine gezielte Auswahl von 11 Qualitätsaktien, die für zwölf Monate mit Optionsscheinen gehandelt werden. Du hast erfahren, warum diese Methode seit Jahren zu den erfolgreichsten Strategien zählt und weshalb die aktuelle Marktphase außergewöhnlich gute Chancen für solche Trades bietet.

Im Detail wurde im Webinar gezeigt, wie die Aktienauswahl für die Optionsscheine funktioniert, welche Qualitätskriterien im Vordergrund stehen und warum gerade jetzt mehrere Branchen stark von politischen Entscheidungen profitieren. Neben fundamentalen Kennzahlen fließen auch makroökonomische Faktoren in die Analyse ein. Außerdem wurde erklärt, weshalb die aktuelle Marktlage außergewöhnlich gute Chancen für Optionsschein-Trades bietet und wie sich diese sinnvoll in eine strukturierte Anlagestrategie einfügen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Optionsschein-Webinar lag auf dem Einfluss weltweiter politischer Entwicklungen auf Handelsentscheidungen. Anhand realer Praxisbeispiele wurde nachvollziehbar, wie Chancen erkannt, Risiken gesteuert und Strategien konsequent umgesetzt werden. So entstand ein klarer Einblick in die Arbeitsweise einer der erfolgreichsten Depotstrategien der vergangenen Jahre.

Deine Experten im Webinar

Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.