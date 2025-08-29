DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.600 +0,1%Nas21.722 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,61 +1,2%Gold3.419 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt
Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Live-Mitschnitt

Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers

28.08.25 20:10 Uhr
Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers | finanzen.net

Im Webinar drehte sich alles um eine exklusive Strategie, die seit über zehn Jahren mit Echtgeld umgesetzt wird und in guten wie in turbulenten Zeiten überzeugt. Das OptionsSchein-Depot (OSD) setzt auf eine gezielte Auswahl von 11 Qualitätsaktien, die für zwölf Monate mit Optionsscheinen gehandelt werden. Du hast erfahren, warum diese Methode seit Jahren zu den erfolgreichsten Strategien zählt und weshalb die aktuelle Marktphase außergewöhnlich gute Chancen für solche Trades bietet.

Im Detail wurde im Webinar gezeigt, wie die Aktienauswahl für die Optionsscheine funktioniert, welche Qualitätskriterien im Vordergrund stehen und warum gerade jetzt mehrere Branchen stark von politischen Entscheidungen profitieren. Neben fundamentalen Kennzahlen fließen auch makroökonomische Faktoren in die Analyse ein. Außerdem wurde erklärt, weshalb die aktuelle Marktlage außergewöhnlich gute Chancen für Optionsschein-Trades bietet und wie sich diese sinnvoll in eine strukturierte Anlagestrategie einfügen.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Ein weiterer Schwerpunkt im Optionsschein-Webinar lag auf dem Einfluss weltweiter politischer Entwicklungen auf Handelsentscheidungen. Anhand realer Praxisbeispiele wurde nachvollziehbar, wie Chancen erkannt, Risiken gesteuert und Strategien konsequent umgesetzt werden. So entstand ein klarer Einblick in die Arbeitsweise einer der erfolgreichsten Depotstrategien der vergangenen Jahre.



Dieses Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs.



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!



Deine Experten im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com