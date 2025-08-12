Börsenauftakt mit gemischten Signalen – Industrie überrascht, Rüstung verliert

onemarkets Blog

Der DAX zeigt sich zum Handelsbeginn zunächst leicht negativ, während die US-Indikationen leicht ins Plus drehen. Internationale Leitindizes wie der S&P 500 und Nasdaq setzen damit erste freundliche Akzente zum Wochenauftakt. Anleger warten gespannt auf neue Impulse aus der Konjunktur, Politik und Unternehmenswelt.

Makroökonomischer Überblick:

Ein starker Impuls kommt zum Wochenstart aus der Türkei: Die Industrieproduktion legte überraschend deutlich zu und übertraf die Erwartungen klar – ein mögliches Zeichen für konjunkturelle Belebung. In Italien steht die Veröffentlichung der Handelsbilanz für Juni noch aus; Marktteilnehmer rechnen mit einem moderaten Rückgang gegenüber dem Vormonat. Mit Spannung erwartet wird zudem das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag in Alaska – ein diplomatischer Versuch, Bewegung in die festgefahrenen Fronten des Ukraine-Konflikts zu bringen

Im Fokus:

Salzgitter AG

Die Aktie des Stahlkonzerns zeigt sich vorbörslich schwächer. Der Halbjahresbericht offenbart ein durchwachsenes Bild: Zwar erzielte Salzgitter ein EBITDA von 117 Mio. €, doch das Vorsteuerergebnis lag mit –83,8 Mio. € deutlich im negativen Bereich. Belastungen aus Derivatebewertungen und Einmaleffekte drückten auf das Ergebnis. Positiv hervorzuheben sind die Beiträge aus dem Technologiegeschäft und der Beteiligung an Aurubis. Der Bereich Handel konnte dank Restrukturierungsmaßnahmen einen Turnaround vollziehen. Die Konzernführung setzt auf konsequentes Kostenmanagement und die Transformation zur grünen Stahlproduktion, um die Herausforderungen im geopolitischen Umfeld zu meistern.

Rheinmetall, Renk und Hensoldt

Rüstungswerte zählen zum Wochenstart zu den größten Verlierern am deutschen Markt. Vorbörslich gaben die Aktien deutlich nach – trotz insgesamt freundlicher Marktstimmung. Besonders bei Rheinmetall sorgten Geschäftszahlen, die hinter den Erwartungen lagen, für Zurückhaltung. Nach einer starken Jahresperformance reagieren Anleger sensibel auf erste Anzeichen nachlassender Dynamik. Auch geopolitische Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt beeinflussen die Stimmung im Sektor.

