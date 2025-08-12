DAX24.090 -0,3%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,72 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1645 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.360 -1,1%
Börsenauftakt mit gemischten Signalen – Industrie überrascht, Rüstung verliert

11.08.25 12:36 Uhr
Der DAX zeigt sich zum Handelsbeginn zunächst leicht negativ, während die US-Indikationen leicht ins Plus drehen. Internationale Leitindizes wie der S&P 500 und Nasdaq setzen damit erste freundliche Akzente zum Wochenauftakt. Anleger warten gespannt auf neue Impulse aus der Konjunktur, Politik und Unternehmenswelt.

Makroökonomischer Überblick:

Ein starker Impuls kommt zum Wochenstart aus der Türkei: Die Industrieproduktion legte überraschend deutlich zu und übertraf die Erwartungen klar – ein mögliches Zeichen für konjunkturelle Belebung. In Italien steht die Veröffentlichung der Handelsbilanz für Juni noch aus; Marktteilnehmer rechnen mit einem moderaten Rückgang gegenüber dem Vormonat. Mit Spannung erwartet wird zudem das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag in Alaska – ein diplomatischer Versuch, Bewegung in die festgefahrenen Fronten des Ukraine-Konflikts zu bringen

Im Fokus:

Salzgitter AG
Die Aktie des Stahlkonzerns zeigt sich vorbörslich schwächer. Der Halbjahresbericht offenbart ein durchwachsenes Bild: Zwar erzielte Salzgitter ein EBITDA von 117 Mio. €, doch das Vorsteuerergebnis lag mit –83,8 Mio. € deutlich im negativen Bereich. Belastungen aus Derivatebewertungen und Einmaleffekte drückten auf das Ergebnis. Positiv hervorzuheben sind die Beiträge aus dem Technologiegeschäft und der Beteiligung an Aurubis. Der Bereich Handel konnte dank Restrukturierungsmaßnahmen einen Turnaround vollziehen. Die Konzernführung setzt auf konsequentes Kostenmanagement und die Transformation zur grünen Stahlproduktion, um die Herausforderungen im geopolitischen Umfeld zu meistern.

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Rüstungswerte zählen zum Wochenstart zu den größten Verlierern am deutschen Markt. Vorbörslich gaben die Aktien deutlich nach – trotz insgesamt freundlicher Marktstimmung. Besonders bei Rheinmetall sorgten Geschäftszahlen, die hinter den Erwartungen lagen, für Zurückhaltung. Nach einer starken Jahresperformance reagieren Anleger sensibel auf erste Anzeichen nachlassender Dynamik. Auch geopolitische Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt beeinflussen die Stimmung im Sektor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG82SA 6,14 23481,982983 Punkte 38,35 Open End
Rheinmetall AG Bull UG54YG 55,24 993,989998 EUR 2,81 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG113A 28,78 21202,451632 Punkte 8,31 Open End
DAX® Bull UG5B38 15,87 22492,57411 Punkte 15,08 Open End
DAX® Bear UG8H18 3,05 24357,026077 Punkte 73,82 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2025; 11:38 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Heidelberg Materials AG Call UG2UBC 2,06 200,00 EUR 6,39 17.12.2025
RENK Group AG Call UG78VH 0,52 72,00 EUR 4,49 17.12.2025
Siemens AG Call HD1QXL 0,28 280,00 EUR 12,22 17.12.2025
Pfizer Inc. Call UG8PWM 2,39 23,00 USD 5,61 18.03.2026
Rheinmetall AG Call HD75JW 59,59 1000,00 EUR 2,32 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2025; 11:38 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG46FK 5,05 1081,100163 EUR 3 Open End
Rheinmetall AG Long UG7YKN 1,47 1388,25 EUR 10 Open End
Apple Inc. Long UG5169 2,19 214,079078 USD 15 Open End
Meta Platforms Inc. Long HD3390 10,31 577,436106 USD 4 Open End
Microsoft Corp. Long UG8PN3 10,03 487,584769 USD 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2025; 11:38 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Börsenauftakt mit gemischten Signalen – Industrie überrascht, Rüstung verliert
