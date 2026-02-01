DAX25.106 +0,3%Est506.085 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +3,3%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.919 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,20 -1,0%Gold5.028 +0,6%
DAX behauptet sich – Luxuswerte glänzen im europäischen Frühhandel

20.02.26 10:48 Uhr

Der Handel startet mit leichtem Schwung: Während sich der DAX im frühen Geschäft behauptet und ohne große Ausschläge weiter in Richtung seines Rekordniveaus tastet, zeigt der Euro-Stoxx-50 eine freundliche Tendenz.

Rückenwind kommt vor allem aus dem europäischen Luxussegment, das im frühen Handel dynamische Bewegungen verzeichnet.

Makroökonomischer Überblick
Am Vormittag prägten erneut deutsche und europäische Stimmungsdaten das Bild. Die Einkaufsmanagerindizes signalisierten eine spürbare Aufhellung in der Industrie und eine verbesserte Lage im Servicesektor. Zudem richtet sich der Blick der Märkte auf die erste Schätzung des US-BIP für das vierte Quartal, die im weiteren Handelsverlauf frische Impulse liefern dürfte.

Meistgehandelte Aktien im Fokus
Moncler zeigt sich vorbörslich mit deutlichem Aufwärtstrend. Der Luxuskonzern überraschte am Morgen mit einem Umsatz deutlich über den Markterwartungen – ein Signal, das europaweit die Branche beflügelte und den Papieren frische Dynamik verlieh.
Sika startet leicht positiv in den Handel. Der Bauchemiespezialist legte Quartalszahlen vor, die beim EBITDA über den Konsensschätzungen lagen. Der solide Ausblick für 2026 stabilisierte die Stimmung zusätzlich.
Danone hingegen tendiert vorbörslich etwas schwächer. Zwar legte der Konzern ein robustes Umsatzwachstum vor, doch belastete eine Serie von Produktrückrufen die Stimmung – ein Schatten auf ansonsten soliden Ergebnissen.

