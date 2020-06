Zertifikat auf Robotik und Drohnen: Megatrend zum Abheben

€uro am Sonntag

von Christian Ingerl, Euro am Sonntag



Nichts ist so beständig wie der Wandel, wusste schon der Grieche Heraklit vor 2.500 Jahren. Derzeit verändert sich die Welt sogar in atemberaubendem Tempo, disruptive Technologien sorgen überall für Umbrüche. Zu den Treibern dieser Entwicklung zählen Roboter und Drohnen. Dieser Meinung ist auch die Bundesregierung. Vor Kurzem legte Verkehrsminister Andreas Scheuer einen Aktionsplan für unbemannte Luftfahrtsysteme vor, um den Einsatz von Drohnen als Verkehrsmittel zu ermöglichen. "Wir sind bereit für den Abflug in die dritte Dimension", sagte Scheuer. Dass Drohnen heute keine Zukunftsvision mehr sind, stellt Luft- und Raumfahrtexperte Thomas Jarzombek klar: "Die Drone Economy ist Wachstumstreiber, schafft hochwertige Arbeitsplätze und ist ein Markt mit Zukunft."

Laut Business Insider Intelligence haben vor allem unbemannte Flugobjekte für Unternehmen immenses Potenzial. Prognostiziert wird in dem Bereich eine jährliche Wachstumsrate von stolzen 66,8 Prozent bis zum Jahr 2023. Treiber der Entwicklung werden die Sektoren Landwirtschaft, Bauwesen, Versicherungen sowie Telekom sein. In der Landwirtschaft werden die Drohnen etwa bei der Überwachung von Pflanzen und Tieren sowie der Düngung eingesetzt.

Index enthält 17 Firmen

Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich weist auch die Robotik auf. Das Research- Haus Mordor Intelligence erwartet, dass der Markt bis 2025 im Durchschnitt jährlich um ein Viertel zulegen wird. Die höchsten Raten sollen die Serviceroboter erzielen, beispielsweise im Gesundheitswesen. Dem Fraunhofer-Institut zufolge machen Medizinroboter knapp ein Drittel am Gesamtumsatz der gewerblichen Servicerobotik aus. Über alle Branchen hinweg gehen die Fachleute davon aus, dass 2022 erstmals eine Million Serviceroboter verkauft werden wird - das wären dreimal so viele wie im Jahr 2018.

Der Solactive Robotic and Drones Index sorgt dafür, dass die beiden Zukunftstrends investierbar werden. Das Index- regelwerk sieht einen aktiven Ansatz vor. Neben den regulären halbjährlichen Indexanpassungen im März und September findet sich eine Fast-Entry-Regel in den Statuten. Aktuell erfüllen 17 internationale Unternehmen die Kriterien. Schwergewicht ist iRobot, vor allem für Staubsaugerroboter bekannt. Mit dem Trackerzertifikat der UBS (ISIN: DE 000 UBS 0RD 9) lässt sich die Strategie eins zu eins ins Depot aufnehmen. Die Gebühr beträgt 0,75 Prozent per annum. Dividenden werden berücksichtigt. Der Kurs des Indexzertifikats zeigt eine V-förmige Erholung, das Barometer hat den Corona-Crash bereits wieder aufgeholt.

