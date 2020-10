Trading Idee Alibaba: Die Spannung steigt

Aktien in diesem Artikel Alibaba 261,50 EUR

Geht es nach bisherigen Planungen, könnte der Börsengang von Ant Financial alles bislang Dagewesene übertreffen. So wird das Unternehmen derzeit mit 250 Milliarden Dollar bewertet, ein Emissionserlös von 35 Milliarden Dollar scheint machbar, was das bisher größte IPO von Saudi Aramco im vergangenen Jahr in den Schatten stellen würde.

Aber es gibt durchaus noch Hürden. Eine dürfte allerdings inzwischen abgeräumt sein. Denn Überlegungen der chinesischen Behörden, dass es Interessenskonflikte beim Zeichnungsangebot in China gebe (Zeichnungsaufträge ausschließlich über die Alipay-Plattform), scheinen ausgeräumt worden zu sein. Immerhin hat Alibaba jetzt die Zulassung für Hongkong bekommen, Shanghai dürfte in wenigen Tagen folgen. Wäre dann nur noch das US-Problem:

Denn das Ant-IPO könnte zum Spielball im US-Präsidentschaftswahlkampf werden. So fordern schon republikanische Politiker, dass Ant Financial wegen der chinesischen Regierungspolitik in Hongkong auf eine schwarze Liste kommen soll. Ein Risiko, das Investoren sicherlich nicht aus den Augen verlieren sollten. Grundsätzlich überwiegen aber derzeit immer noch die positiven Aspekte und die Finanzgemeinde wartet äußerst gespannt auf den Börsengang.

Natürlich wäre auch die Muttergesellschaft Alibaba einer der großen Gewinner. Dies und die nach wie vor starke Performance im Kerngeschäft E-Commerce sollten dafür sorgen, dass der bestehende Aufwärtstrend vorangetrieben werden kann. Schon Ende letzter Woche hatte das Unternehmen hier einen technischen Ausrutscher recht schnell bereinigen können.

Anleger, die hier auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen wollen, können dies mit einem Long Mini Future von Vontobel umsetzen. Wir räumen diesem Zertifikat ein Potenzial von fast 60 Prozent ein und sehen mithin ein Kursziel von 8,00 Euro. Abgesichert wird die Position mit einem Stop-Loss bei 3,58 Euro.

• Basiswert: Alibaba

• Produktgattung: Long Mini Future

• Emittent: Vontobel

• ISIN: DE000VP7FYG6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (19.10.20 15:43): 5,12 Euro

• Basispreis variabel: 251,05 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 260,63 Dollar

• Hebel: 5,17

• Abstand zum Knock-out: 16,20 %

• Stopp-Loss Call: 3,52 Euro

