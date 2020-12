Trading Idee Baidu: Nachzügler dreht auf

Allerdings in sehr unterschiedlichen Dimensionen, wie man auch an den Aktienkursen sehen kann. Aktueller Nachzügler ist dabei Baidu . Der Konzern hat sowohl die führende Suchmaschine als auch die beliebteste Streaming-Plattform im Reich der Mitte in seinem Portfolio. Dennoch stand die Aktie in den vergangenen Quartalen erheblich unter Druck, was insbesondere durch die sichtbaren Schwächen im Kerngeschäft erklärbar war.

Denn das Geschäft mit Werbeeinnahmen macht über 70 Prozent des Umsatzes aus, ist allerdings in China wie kein zweites hart umkämpft. Das hatte zur Folge, dass hier in der Vergangenheit deutliche Rückgänge zu verbuchen waren - so auch im dritten Quartal dieses Jahres. Allerdings sind die Einbußen inzwischen nur noch moderat, so dass sich langsam die Spekulation aufbaut, dass hier eine Trendwende geschafft werden könnte.

Insgesamt konnte Baidu im dritten Quartal seinen Umsatz hingegen um ein Prozent steigern und den Nettogewinn sogar um 59 Prozent. Beim Ausblick blieb das Unternehmen ebenfalls optimistisch und steuert deshalb nun an der Börse wieder auf das bisherige Jahreshoch zu.

Damit macht Baidu derzeit charttechnisch eine weitaus bessere Figur als die beiden Rivalen Tencent und Alibaba, was interessante Chancen eröffnen könnte. Spekulativ aufgestellte Anleger können dies mit einem Open End Turbo Call Optionsschein der DZ Bank mit einem Hebel von 5,1 begleiten. Wir würden hier ein Potenzial von rund 60 Prozent sehen mit einem Kursziel von 3,75 Euro. Abgesichert werden sollte bei 1,65 Euro.

• Basiswert: Baidu

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFS3YJ3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (04.12.2020 10:33 Uhr): 2,35 Euro

• Basispreis variabel: 116,9956 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 116,9956 Dollar

• Hebel: 5,1

• Abstand zum Knock-out: 19,0 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,65 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

