Trading Idee Bayer: Monsanto bleibt schwerer Ballast

Auch mehr als zwei Jahre nach der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto im Sommer 2018 hat Bayer den Expansionsschritt nicht richtig verdaut. Zwar fällt der Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 mit gut 4 Prozent noch moderat aus. Beim Konzernergebnis sieht es hingegen anders aus: 10,8 Mrd. Euro Minus nach einem Plus von knapp 2,7 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum sind ungeachtet der Corona-Pandemie eine klare Ansage.

So führen die Auswirkungen der Corona-Pandemie gerade in der Agrarbranche zu reduzierten Wachstumserwartungen. In der Folge musste Bayer bereits Wertberichtigungen über 9,3 Mrd. Euro auf verschiedene Vermögenswerte und den Goodwill des Agrargeschäfts vornehmen. Doch auch an der Klagefront gibt es weitere Rückschläge. Zuletzt wies ein Bundesbezirksgericht in Los Angeles die angebotenen Vergleiche für mutmaßlich mit der Chemikalie PCB verseuchte Gewässer zurück.

Besonders nachdenklich stimmt aber, dass die Aktie mittlerweile auch auf gute Nachrichten - wie etwa die Lizenzvereinbarung mit Atara Biotherapeutics im Bereich innovativer Zelltherapien bei der Krebsbehandlung - nicht mehr reagiert.

Spekulative Anleger setzen daher mit einem Turbo-Put-Optionsschein von der DZ Bank auf zunächst weiter fallende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 42 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 1,40 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,70 Euro.

• Basiswert: Bayer

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFU2NT3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (08.12.20, 14:49 Uhr): 1,00 Euro

• Basispreis variabel: 56,5416 Euro

• Knock-out-Schwelle: 56,5416 Euro

• Hebel: 4,7

• Abstand zum Knock-out: 21,1 %

• Stopp-Loss Put: 0,70 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

