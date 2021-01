Trading Idee Boeing: Katastrophen-Kapitel nun abgeschlossen?

Konkret hat sich der Flugzeugbauer mit dem amerikanischen Justizministerium in der Causa von zwei abgestürzten Maschinen darauf geeinigt, 2,5 Milliarden Dollar zu bezahlen und gleichzeitig anzuerkennen, dass man die Behörden bei Sicherheitsfragen getäuscht hatte. Die Gesamtsumme setzt sich dabei zusammen aus einer Strafzahlung von 244 Millionen Dollar und weiteren 2,3 Milliarden Dollar an Entschädigungen für Fluggesellschaften und Opfer-Familien.

Trotz der Milliarden-Zahlung ist die Einigung positiv zu werten. Denn damit könnte das Kapitel tatsächlich geschlossen werden. Außerdem erklärte Boeing, einen Großteil der Zahlungen bereits in den vergangenen Quartalen bilanziell als Rückstellungen erfasst zu haben. Im Gegenzug hatte Ende letzten Jahres in Amerika erstmals wieder eine 737 Max im regulären Flugdienst starten können. Außerdem könnte es durch den Machtwechsel im Weißen Haus dazu kommen, dass der Subventionsstreit zwischen Amerika und Europa bezüglich der jeweiligen Flugzeugbauer an Schärfe verliert.

Das eröffnet auch für die Aktie weiteres Potenzial. Zumal sich technisch einiges getan hat. Nach der kurzzeitigen Rallye hauptsächlich im November letzten Jahres hat es eine geradezu klassische Korrektur gegeben. Unter den neuen Prämissen auch der US-Politik könnte hier nun ein neues Aufwärts-Momentum etabliert werden.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies mit einem Hebel-Produkt begleiten. Hier bietet sich ein Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 5,6 an. Wir würden mindestens eine Verdopplung für möglich halten mit einem entsprechenden Kursziel von derzeit 6,25 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,90 Euro.

• Basiswert: Boeing

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4Q872

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (08.01.2021 10:31 Uhr): 3,11 Euro

• Basispreis variabel: 176,3252 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 176,3252 Dollar

• Hebel: 5,6

• Abstand zum Knock-out: 17,1 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,90 Euro



