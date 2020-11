Trading Idee MTU Aero Engines: Der Kick im Servicegeschäft

Der Prozess dürfte noch nicht abgeschlossen sein, denn die Börse sollte die zukünftigen Erholungsperspektiven jetzt schon antizipieren.

Das trifft auch auf den Triebwerkshersteller MTU Aero Engines zu. Wobei dieser aus seinem Geschäftsmodell heraus noch eine besondere Fantasie entwickeln kann. Denn hier geht es nicht nur um die Frage, wie viele Turbinen MTU den Flugzeugbauern zuliefern kann. Deutlich interessanter, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, dürfte es sein, wie MTU sein Servicegeschäft wiederbeleben kann. Denn wenn es dazu kommt, dass die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten wieder stückweise hochfahren können, steht zuvor natürlich auch eine umfassende Überprüfung der Maschinen an, die teilweise schon seit Monaten am Boden geblieben sind.

MTU selbst bleibt verständlicherweise erst einmal vorsichtig. Erst ab 2024 stellt das Unternehmen dem Markt wieder ein überproportionales Wachstum in Aussicht. Aber auch schon zuvor gibt es wichtige operative Impulse. So rechnet das Unternehmen bereits im kommenden Jahr wieder mit einem stabilen Umsatz beim Seriengeschäft in der zivilen Luftfahrt wie auch in den Bereichen Instandhaltung und Ersatzteilgeschäft sowie im Militärbereich.

Unter diesen Prämissen dürften die jüngsten Beruhigungstendenzen in der Aktie nach einem rasanten Aufschlag nur das Vorspiel für einen nächsten Schub sein. Dieser könnte aus unserer Sicht bis in den Bereich von 235 bis 240 Euro gehen, mithin ein Potenzial von bis zu gut 20 Prozent.

Spekulativ aufgestellte Investoren können hier mit Hebel arbeiten. Wir würden einen Open End Turbo Call Optionsschein der DZ Bank präferieren mit einem Hebel von knapp 5,9. Wir trauen dem Schein eine Performance von rund 100 Prozent zu. Unser Kursziel wäre hier 6,60 Euro. Abgesichert werden sollte die Position mit einem Stop-Loss bei 1,70 Euro.

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFW3EY8

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (23.11.2020 10:18 Uhr): 3,35 Euro

• Basispreis variabel: 164,4336 Euro

• Knock-out-Schwelle: 164,4336 Euro

• Hebel: 5,9

• Abstand zum Knock-out: 16,8 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,70 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

