Trading Idee NASDAQ 100: Widerstand des Seitwärtskanals erreicht

Folgen FACEBOOK EMAIL

Der NASDAQ 100 ist in den Vortagen direkt am oberen Widerstand des monatelangen Seitwärtskanals bei 12.200 Punkten nach unten abgeprallt und in der Folge bis in den Bereich des 50er-EMA gefallen. Der 50er-EMA hat gehalten, die Korrektur könnte hier auslaufen und der Index vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen.