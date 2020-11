Trading Idee QIAGEN: Bullishes Signal am 200er-EMA!

Analyse

Der 200er-EMA dient in der Regel als massive Unterstützungslinie in einem Aufwärtstrend und als massive Widerstandslinie in einem Abwärtstrend. Ein Durchbruch von unten nach oben über den 200er-EMA ist dementsprechend ein bullishes langfristiges Signal. Der 200er-EMA verläuft aktuell im Bereich von 39,80 Euro. Die Aktie könnte nach dem vorherigen Kursrutsch vor einer weiteren Gegenbewegung stehen.

Das Anlaufziel der Gegenbewegung könnte im Bereich des 50er-EMA zu sehen sein, der aktuell bei 42,35 Euro verläuft. In diesem Bereich befindet sich bei 42,50 Euro auch eine wichtige Widerstandszone. An dieser Widerstandszone bzw. leicht über dem 50er-EMA dürfte die erwartete Gegenbewegung wahrscheinlich spätestens auslaufen. Weiteren Auftrieb könnten die Aktien außerdem vom aktuellen massiven Aktienrückkaufprogramm erhalten. Das Biotech-Unternehmen aus dem niederländischen Venlo will bis zum 17. Dezember für bis zu 100 Mio US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Fazit:

Trader könnten auf eine weitere Erholung der Qiagen-Aktien spekulieren und eine Long-Position mit einem Best Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale (SB91PP) auf Qiagen eingehen. Das Kursziel befindet sich im Bereich des 50er-EMA. Der Stopp könnte etwas unter die Unterstützung bei 39,00 Euro platziert werden.

• Basiswert: Qiagen (ISIN: NL0012169213)

• Produktgattung: Best Unlimited Turbo-Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000SB91PP0 / SB91PP

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 0,55€/0,56€ (13.11.2020, 15:35 Uhr)

• Basispreis variabel: 34,47 Euro

• Knock-out-Schwelle: 34,47 Euro

• Hebel: 7,17

• Abstand zum Knock-out: 5,67%

• Stopp-Loss Long: 0,45€

• Ziel Long: 0,78€ (+45,10%)

Bildquellen: QIAGEN, finanzen.net