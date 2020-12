Trading Idee TeamViewer: Ausbruch möglich

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 40,77 EUR

Zuletzt war es etwas ruhiger um die Aktie geworden. Nach Spitzenkursen von fast 54 Euro im Juli ging es zeitweise auf unter 36 Euro abwärts. Aktuell befindet sich die Aktie auch noch in ihrem damit ausgebildeten Abwärtstrend. Das liegt vor allem an den aufgekommenen Zweifeln, ob TeamViewer die bisherigen starken Zuwachsraten auch über die Pandemie hinaus fortschreiben kann.

Jetzt wird es allerdings wieder spannend. Denn ein Bestandteil der neuen Lockdown-Beschlüsse ist auch die Aufforderung an die Wirtschaft, wo immer es geht in den nächsten Wochen auf Home-Office umzustellen. Und davon profitiert eindeutig TeamViewer.

Mit der Folge, dass sich die Aktie langsam wieder an ihre 200-Tage-Linie heranarbeiten könnte, die derzeit bei rund 41,70 Euro liegt. Auf fast gleichem Niveau befindet sich dann auch der angesprochene Abwärtstrend. Gelänge hier der Break, könnte die Aktie eine deutlich höhere Dynamik entfalten und aus charttechnischer Sicht in den Bereich von 46 Euro vorstoßen.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies mit einem Hebel-Produkt begleiten. Hier bietet sich ein Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 5,1 an. Wir würden diesem Papier ein Potenzial von rund 60 Prozent mit einem Kursziel von 1,30 Euro zusprechen. Abgesichert werden sollte die Position mit einem Stopp-Loss bei 0,55 Euro.

• Basiswert: TeamViewer

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4PNJ9

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (15.12.2020 11:23 Uhr): 0,82 Euro

• Basispreis variabel: 33,1129 Euro

• Knock-out-Schwelle: 33,1129 Euro

• Hebel: 5,1

• Abstand zum Knock-out: 18,4 Prozent

• Stopp-Loss Put: 0,55 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com