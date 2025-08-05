DAX24.332 +1,7%ESt505.347 +1,6%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1648 -0,1%Öl67,21 +0,4%Gold3.382 +0,4%
Britische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte

07.08.25 13:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Entscheidung fiel mit 5 zu 4 Stimmen im geldpolitischen Ausschuss knapp aus.

Im Juni hatte die britische Notenbank den Leitzins noch stabil gehalten. Gesenkt hatte sie die Leitzinsen zuletzt im Mai.

Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Seitdem wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/jkr/jha/