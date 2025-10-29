DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.193 +0,3%Euro1,1629 -0,2%Öl64,33 -0,2%Gold3.964 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Worin unterscheiden sich eigentlich NFTs von Kryptowährungen? Worin unterscheiden sich eigentlich NFTs von Kryptowährungen?
BASF-Aktie leichter: Aktienrückkaufprogramm startet im November BASF-Aktie leichter: Aktienrückkaufprogramm startet im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Experten: US-Notenbank Fed dürfte Leitzins erneut senken

29.10.25 05:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Inmitten der andauernden Haushaltssperre in den USA entscheidet die Notenbank Federal Reserve an diesem Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) über den Leitzins. Analysten gehen davon aus, dass die Fed erneut einen Zinsschritt nach unten gehen wird - damit würde der US-Leitzins auf 3,75 bis 4,0 Prozent fallen.

Wer­bung

Grund dafür ist die unerwartet niedrige Inflation im September, die das Arbeitsministerium erst vergangenen Freitag bekanntgegeben hatte. So war die Teuerungsrate zwar auf 3,0 Prozent gestiegen und liegt damit weiter deutlich über den angepeilten zwei Prozent. Volkswirte hatten allerdings noch stärkeren Anstieg befürchtet.

Der Notenbank fehlen für ihren Zinsentscheid diesmal wichtige Daten, weil die US-Regierungsgeschäfte wegen der Haushaltssperre teilweise stillstehen. Einige Daten wurden erst deutlich verspätet veröffentlicht. Auch die vehementen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen dürften eine Rolle spielen.

Kommt noch eine Zinssenkung?

Mitte September hatte der Zentralbankrat der Fed erstmals seit einem Dreivierteljahr wieder Hand an den Leitzins gelegt und diesen auf 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt. Grund war der schwache US-Arbeitsmarkt, der die Sorgen um ein Anheizen der Inflation zuletzt in den Schatten stellte.

Wer­bung

Mit der Zinssenkung kann die Notenbank dafür sorgen, dass unter anderem Verbraucher und Unternehmen Kredite zu besseren Konditionen aufnehmen und damit die Wirtschaft ankurbeln. Das könnte die Arbeitsmarktentwicklung stärken. Zu niedrige Zinsen können aber auch dafür sorgen, dass sich die Inflation weiter verstärkt. Experten befürchten ferner eine deutliche Zunahme der Teuerungsrate infolge Trumps Zollpolitik - dadurch dürften die Preise für in die USA importierte Waren steigen./ngu/DP/jha