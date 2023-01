EZB-Mitglied Knot: "Mehrfache Zinsschritte von 50 Basispunkten" geplant - Lagarde bekräftigt restriktive Haltung

Die EZB plane "mehrfache Zinsschritte von 50 Basispunkten" sagte Knot am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem Interview mit CNBC. Die EZB werde nicht nach einem einzigen Schritt von 50 Basispunkten aufhören, versicherte er. Die EZB sehe derzeit ausschließlich das Risiko, zu wenig zu tun. "Ich würde unsere Aussagen ernst nehmen." Knot gilt innerhalb des EZB-Rats als ausgesprochener "Falke".

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte EZB-Offizielle berichtet, dass die EZB ihre Zinsen zwar noch wie angekündigt im Februar um 50 Basispunkte anheben würde, dass aber für März mit nur noch 25 Basispunkten geliebäugelt werde. Das hatte die Anleiherenditen spürbar sinken lassen.

Im Dezember hatte EZB-Präsidentin Lagarde Zinserhöhungen von 50 Basispunkten bis auf weiteres angekündigt, weil aufgrund niedrigerer Anleiherenditen die Realzinsen gesunken waren. Das lief der Absicht der Zentralbank zuwider, die Finanzierungsbedingungen zu straffen und damit Nachfrage und Inflation zu bremsen.

Auch EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat am Mittwoch der Bloomberg-Story widersprochen. Lagarde selbst wird am heutigen Donnerstag ab 11.30 Uhr in Davos an einem Panel teilnehmen.

Lagarde: EZB wird lange genug restriktiv bleiben

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde an ihrem jüngsten geldpolitischen Kurs festhalten. "Wir sind entschlossen, die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Wir werden Kurs halten, bis wir lange genug in restriktivem Territorium waren", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion bei Weltwirtschaftsforum in Davos.

Lagarde zufolge achtet die EZB nicht nur auf die Gesamtinflation. "Die Inflation ist gemessen an allen Messgrößen viel zu hoch", sagte sie. Die Wirtschaftsaktivität sinke zwar, sei aber viel besser als erwartet. Die Wirtschaft des Euroraums werde wahrscheinlich nur sehr wenig schrumpfen. "Der Arbeitsmarkt ist so dynamisch wie nie zuvor", fügte sie hinzu.

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: einstein / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com