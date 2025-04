Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

09:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien des Brauereikonzerns AB Inbev beim Kursziel von 72 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der zunehmende Fokus auf fiskalische Defizite und ein geringeres nominales Wirtschaftswachstum dürften dem Getränkesektor zugutekommen, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in seiner am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung für 12 Branchentitel. Denn sie seien in den vergangenen Jahren wegen der gegenläufigen Entwicklung zu den Anleiherenditen aus der Mode gekommen und näherten sich einem zyklischen Tief. Bier- und Softdrinktitel seien weniger zyklisch als Spirituosenwerte und auch weniger gefährdet durch die US-Zollpolitik. Sein bevorzugter Biertitel ist Heineken. Doch auch AB Inbev und Molson Coors hätten Potenzial. Im Spirituosenbereich bevorzugt der Experte Diageo und Pernod Ricard./gl/ag

