ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Handelskonzern habe mit dem operativen Gewinn (Ebit) die Markterwartung um acht Prozent übertroffen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sowohl auf dem US-Markt als auch in Europa habe das Unternehmen mehr umgesetzt als erwartet./bek/gl