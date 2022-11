ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die verlässliche Geschäftsentwicklung und die Aktionärsrendite blieben vor dem Hintergrund eines schwierigen makroökonomischen Umfelds und steigender Ertragsrisiken ein Argument für den Handelskonzern, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2023 dürfte sich das US-Geschäft stark entwickeln, während die Profitabilität in Europa wohl herausfordernd sein dürfte./tih/ck