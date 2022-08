LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich habe er die Schätzungen für den Einzelhandelskonzern leicht erhöht, schrieb Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe vor allem in den USA gut abgeschnitten./bek/jha/