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ams-OSRAM Aktie

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ams-OSRAM Aktien-Sparplan
24,70 EUR +2,00 EUR +8,81 %
STU
23,22 CHF +1,94 CHF +9,12 %
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Marktkap. 2,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol AUKUF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

ams-OSRAM Buy

13:01 Uhr
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
24,70 EUR 2,00 EUR 8,81%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 21,00 auf 25,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen, auf VCSEL-Lasern beruhenden Mikro-Emitter-Lösung für optische Konnektivität als Ergänzung zur bestehenden MikroLED-Technologie sehe er den Sensoren- und Halbleiterhersteller in diesem Bereich stark positioniert, um von einer vertikalen und horizontalen Skalierung zu profitieren, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,22 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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