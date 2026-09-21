ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 2,24 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
AI Analyse
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 21,00 auf 25,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen, auf VCSEL-Lasern beruhenden Mikro-Emitter-Lösung für optische Konnektivität als Ergänzung zur bestehenden MikroLED-Technologie sehe er den Sensoren- und Halbleiterhersteller in diesem Bereich stark positioniert, um von einer vertikalen und horizontalen Skalierung zu profitieren, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
10,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,22 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|13:01
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
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|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital