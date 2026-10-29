AXA Aktie
Marktkap. 86,45 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AI Analyse
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philip Kett schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Wachstumstrend bei dem Versicherungskonzern aus seiner Sicht beruhigend und verlässlich ist. Die Aktien blieben von den Sorgen, die den breiteren Markt in Frankreich umtrieben, nahezu unberührt. Dies mache sie zu einem "sicheren Hafen" für französische Investoren. Der Abschlag zu vergleichbaren Unternehmen bleibe weiterhin unberechtigt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
53,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,56 €
|Abst. Kursziel*:
25,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,91%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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