Bayer Aktie
Marktkap. 48,02 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei, dass die Fünfjahresplanung für die Agrarsparte bekräftigt worden sei, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach dem Investorentag des Bereichs. Zudem winke nach 2029 mehr Dynamik./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,34 €
|Abst. Kursziel*:
23,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,48%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|08:26
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