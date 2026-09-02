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Symbol BAYZF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:26 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
49,40 EUR 0,39 EUR 0,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei, dass die Fünfjahresplanung für die Agrarsparte bekräftigt worden sei, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach dem Investorentag des Bereichs. Zudem winke nach 2029 mehr Dynamik./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,34 €		 Abst. Kursziel*:
23,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,48%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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