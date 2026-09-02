JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:26 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei, dass die Fünfjahresplanung für die Agrarsparte bekräftigt worden sei, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach dem Investorentag des Bereichs. Zudem winke nach 2029 mehr Dynamik./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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