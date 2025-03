Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BioNTech (ADRs) Buy

08:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech vor Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 130 US-Dollar auf "Buy" belassen. Neuigkeiten zu der Entwicklung von Wirkstoffen gegen Krebserkrankungen stünden im Fokus, schrieb Analyst Harry Gillis in seinem am Donnerstag veröffentlichten Ausblick. Im Verlauf des Jahres stünden Daten zu mehreren Produkten an, die sich in einem mittleren oder späten Stadium der Entwicklung befinden./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 18:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images