DAX 25.575 +1,1%ESt50 6.318 +1,3%MSCI World 4.980 +1,4%Top 10 Crypto 11,02 +5,5%Nas 27.120 +2,3%Bitcoin 75.061 +6,2%Euro 1,1465 -0,2%Öl 100,5 -3,2%Gold 4.345 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
175,38 EUR +2,82 EUR +1,63 %
STU
200,86 USD +2,59 USD +1,31 %
BTT
finanzen.net zero
Boeing jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 136,48 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

20:01 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
175,38 EUR 2,82 EUR 1,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen zum dritten Quartal von 295 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer "angepassten Messlatte" für den Free Cashflow des Flugzeugbauers. Sie geht kurzfristig davon aus, dass die Amerikaner ihre Lagerbestände nur verhalten reduzieren können./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 200,43		 Abst. Kursziel*:
32,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 200,86		 Abst. Kursziel aktuell:
31,93%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 280,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

20:01 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Lohnendes Boeing-Investment? Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor einem Jahr verloren Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Montagnachmittag stärker
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Abend positiv
Dow Jones Lufthansa-Aktie kaum verändert: Weitere Boeing-737-MAX-Flugzeuge bestellt - Kontinuität im Vorstand
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsende stärker
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones legt am Nachmittag zu
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne
dpa-afx Boeing-Aktie auf Tief seit Ende März: Airbus-Rivale leidet unter Verschiebung von Testläufen
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im Dow Jones
Benzinga Boeing Stock Falls Again Ahead of Trump and Xi Talks and a Possible Big China Order
MotleyFool Boeing Isn't Perfect -- but It's Still a Compelling Value Buy Right Now
Benzinga Boeing Landed a Record Order This Week — Then Ortberg Sent the Stock Tumbling
Zacks Boeing (BA) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
Benzinga Boeing CEO Tempers China Order Hopes: ‘We Didn’t Get an Order for 200’
Benzinga Nebius Group, DataMEDS AI, Boeing, Generac Holdings and Delixy Holdings: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today
Benzinga Boeing Lands Record 103-Jet Korean Air Order
MotleyFool Boeing vs. Space Exploration Technologies: Which Flight Giant Is a Better Buy in 2026?
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.