Credit Suisse Group

Boeing Neutral

11:00 Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen zum ersten Quartal von 200 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen lägen zwar unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Scott Deuschle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht sei der Flugzeugbauer aber solide aufgestellt. Seiner Meinung nach könnte die Kombination aus anziehender Produktion beziehungsweise höheren Auslieferungen und den erwarteten starken Aufträgen im Zuge der anstehenden Paris Air Show das Vertrauen der Anleger in die weitere Entwicklung von Boeing stärken./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 08:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com