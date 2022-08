NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Berichte, dass die US-Luftfahrtaufsicht FAA dem Flugzeugbauer wohl eine vorläufige Genehmigung für die Wiederaufnahme der Auslieferungen des Langstreckenjets 787 (Dreamliner) erteilt habe. Dass die Auslieferung in diesem Monat wieder aufgenommen werde, sei eine gute Nachricht für die Boeing-Aktie und auch den gesamten Sektor, schrieb Herbert./ck/he