NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungsdaten für November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Risiken mit Blick auf die Erwartungen an das vierte Quartal 2023 seien mit den veröffentlichten Zahlen gesunken, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bisher habe der Flugzeugbauer 351 Jets des Typs 737 ausgeliefert und müsse im Dezember noch 37 weitere liefern, um die Mitte seiner gesenkten Jahreszielspanne von 375 bis 400 Jets zu erreichen. Der Investorenfokus dürfte sich wahrscheinlich nun auf die Erwartungen für 2024 verlagern./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 13:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 13:53 / EST

