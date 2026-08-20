UBS AG

Brenntag SE Neutral

11:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Inflationäre Preise für Chemikalien und gestörte Lieferketten in der Folge des Nahost-Konflikts hätten dem Chemikalienhändler in die Karten gespielt, schrieb Nicole Manion am Donnerstag. Mit Blick auf die Schätzungen für die kommenden Jahre gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial, auch weil sich der Rückenwind von den Preisen im zweiten Halbjahr abschwächen dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag