Brenntag Aktie
Marktkap. 8,91 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Inflationäre Preise für Chemikalien und gestörte Lieferketten in der Folge des Nahost-Konflikts hätten dem Chemikalienhändler in die Karten gespielt, schrieb Nicole Manion am Donnerstag. Mit Blick auf die Schätzungen für die kommenden Jahre gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial, auch weil sich der Rückenwind von den Preisen im zweiten Halbjahr abschwächen dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Neutral
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
60,90 €
|Abst. Kursziel*:
0,16%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
61,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
|
Analyst Name:
Nicole Manion
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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