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AI Analyse

UBS AG

Brenntag SE Neutral

11:36 Uhr
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Inflationäre Preise für Chemikalien und gestörte Lieferketten in der Folge des Nahost-Konflikts hätten dem Chemikalienhändler in die Karten gespielt, schrieb Nicole Manion am Donnerstag. Mit Blick auf die Schätzungen für die kommenden Jahre gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial, auch weil sich der Rückenwind von den Preisen im zweiten Halbjahr abschwächen dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Neutral

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
60,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
61,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
Analyst Name:
Nicole Manion 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE publishes preliminary operating EBITDA for the second quarter of 2026 and increases its guidance for the financial year 2026
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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