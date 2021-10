NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Continental von 128 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Bei den Zulieferern der Autobranche sei für das dritte Quartal Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenprognose. Reifenhersteller dürften im zweiten Halbjahr unter gestiegenen Rohstoffpreise leiden./mf/nas