DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.878 -0,2%Top 10 Crypto 9,4330 -3,6%Nas 25.401 -0,3%Bitcoin 64.785 -2,8%Euro 1,1049 -0,4%Öl 95,46 +2,9%Gold 3.879 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
56,85 EUR -4,55 EUR -7,41 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 5,95 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

CTS Eventim Buy

20:01 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
56,85 EUR -4,55 EUR -7,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters sei schwächer als erwartet, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,20 €		 Abst. Kursziel*:
63,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,90%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

dpa-afx Ergebnisrückgang CTS Eventim-Aktie fällt: Schwaches Veranstaltergeschäft enttäuscht CTS Eventim-Aktie fällt: Schwaches Veranstaltergeschäft enttäuscht
Dow Jones CTS Eventim verfehlt im 3Q Erwartungen - bestätigt Jahresprognose
Finanzen.net MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr angefallen
Finanzen.net XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen
Finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus
Finanzen.net Erste Schätzungen: CTS Eventim legt Quartalsergebnis vor
Finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich
Finanzen.net Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen
Finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt im Minus
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.