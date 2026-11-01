CTS Eventim Aktie
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Marktkap. 5,95 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters sei schwächer als erwartet, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,20 €
|Abst. Kursziel*:
63,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,90%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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