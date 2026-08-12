DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.031 +0,0%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.823 +1,0%Euro 1,1594 +0,2%Öl 88,43 -0,1%Gold 4.403 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX vor höherem Handelsstart -- Asiens Börsen steigen -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- NVIDIA, Siemens Energy, Goldpreis im Fokus
Top News
Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker
Amundi MSCI World Swap ETF: Ursprünglich unter der Marke Lyxor aufgelegt, heute unter Amundi, aber immer noch mit dem Preis von 2006 Amundi MSCI World Swap ETF: Ursprünglich unter der Marke Lyxor aufgelegt, heute unter Amundi, aber immer noch mit dem Preis von 2006
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
67,32 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
67,32 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
HAML
finanzen.net zero
Danone jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 43,18 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Danone Underperform

08:01 Uhr
Danone Underperform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
67,32 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Schätzungen am Sonntag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Das zweite Quartal habe seine Einschätzung bestätigt, dass deren Wachstum weniger profitabel und riskanter geworden sei./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Underperform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
67,40 €		 Abst. Kursziel*:
-8,01%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
67,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,90%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:01 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Danone Buy UBS AG
30.07.26 Danone Kaufen DZ BANK
30.07.26 Danone Buy UBS AG
29.07.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danone von vor einem Jahr bedeutet
TraderFox Danone: China-Sorgen treffen auf das saisonale Herbsttief
finanzen.net Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Danone-Aktie
dpa-afx Danone-Aktie dennoch mit Verlusten: Wachstum übertrifft Erwartungen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ROUNDUP/Protein-Hype: Danone verdient mehr - Anleger zurückhaltend
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
Business Times Danone keeps its guidance as Q2 sales beat expectations
Business Times Danone to tap protein demand in Asia by buying Australia’s Made
Business Times Nestle and Danone face fresh scrutiny over infant formula recalls
RTE.ie Nestle, Danone face scrutiny over infant formula recalls
BBC Huel bought by Danone for reported €1bn
BBC Huel bought by Danone in €1bn deal
RTE.ie Danone to buy protein products maker Huel for €1 billion
Financial Times Danone to buy meal-in-bottle maker Huel in €1bn deal
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.