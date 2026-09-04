Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,2 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
AI Analyse
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der jüngst angehobenen Jahresprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell in einem am Freitag vorliegenden Dokument entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die Halbjahreszahlen des Essenslieferdienstes./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,57 €
|Abst. Kursziel*:
13,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
36,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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