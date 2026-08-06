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Deutsche Bank Aktie

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Symbol DB

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Bank Neutral

13:11 Uhr
Deutsche Bank Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
33,11 EUR 0,45 EUR 1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstag an den besser als erwarteten Quartalsbericht des Kreditinstituts an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,16 €		 Abst. Kursziel*:
11,58%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,43 €

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