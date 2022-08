Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat sich bei der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.9.) der Nettovermögenswert auf 602 Mio. Euro reduziert, nachdem dieser zu Beginn des Geschäftsjahres noch bei 679 Mio. Euro gelegen hatte. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch ihr Kursziel und erneuen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe zudem das Konzernergebnis nach den ersten drei Quartalen bei -78 Mio. Euro gelegen. Hinsichtlich des Portfolios sei das Unternehmen im Q3 erneut sehr aktiv gewesen. Bei zwei neuen MBOs und einer neuen langfristige Beteiligung habe das Unternehmen Vollzug vermeldet. Zudem seien sieben Add-on-Acquisitions vereinbart worden. Das negative Ergebnis zum Stichtag habe die Analysten aufgrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen der vergangenen Monate und den Auswirkungen auf den gesamten Kapitalmarkt nicht überrascht. Zudem sei die Erwartung einer positiven operativen Entwicklung bestätigt worden. Der langfristige Ausblick bleibe deshalb für SRC weiterhin positiv und intakt. In der Folge behalten die Analysten ihre Schätzungen bei, bestätigen das Kursziel von 40,00 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.08.2022, 17:00 Uhr)



