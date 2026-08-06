Diageo Aktie
Marktkap. 42,61 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Ergebniskennziffern für das Geschäftsjahr 2025/26 seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Plan zur Schaffung von Aktionärswert sei solide ? nun gelte es für den Spirituosenkonzern, ihn umzusetzen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,26 £
|Abst. Kursziel*:
15,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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