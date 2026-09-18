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Symbol DGEAF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

14:56 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte Plan des Getränkekonzerns hänge nicht von einer rasanten Erholung in den USA ab, schrieb Edward Mundy am Freitag. Das dortige Geschäft müsse sich aber von einer Belastung zu einem weitgehend neutralen Faktor entwickeln. Für den Fall einer Branchenerholung sieht er sowohl für die Gewinne als auch für die Einstufung der Aktie deutlich Spielraum mach oben./gl/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,67 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,47 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:56 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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