Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte Plan des Getränkekonzerns hänge nicht von einer rasanten Erholung in den USA ab, schrieb Edward Mundy am Freitag. Das dortige Geschäft müsse sich aber von einer Belastung zu einem weitgehend neutralen Faktor entwickeln. Für den Fall einer Branchenerholung sieht er sowohl für die Gewinne als auch für die Einstufung der Aktie deutlich Spielraum mach oben./gl/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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