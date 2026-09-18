Diageo Aktie
Marktkap. 41,66 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,46%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte Plan des Getränkekonzerns hänge nicht von einer rasanten Erholung in den USA ab, schrieb Edward Mundy am Freitag. Das dortige Geschäft müsse sich aber von einer Belastung zu einem weitgehend neutralen Faktor entwickeln. Für den Fall einer Branchenerholung sieht er sowohl für die Gewinne als auch für die Einstufung der Aktie deutlich Spielraum mach oben./gl/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,47 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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