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Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

06.08.26
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,99 EUR 1,04 EUR 5,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns sei wie erwartet ausgefallen./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,41 £		 Abst. Kursziel*:
3,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:51 Diageo Overweight Barclays Capital
12:06 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08:01 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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