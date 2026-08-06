Diageo Aktie
Marktkap. 42,61 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns sei wie erwartet ausgefallen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,41 £
|Abst. Kursziel*:
3,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|14:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG