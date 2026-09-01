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Symbol DOUDF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

17:46 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas anlässlich der jüngst veröffentlichten Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe zwar schwach abgeschnitten, was die gedämpfte Verbrauchernachfrage sowie den intensiven Preiswettbewerb widerspiegele, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings berücksichtige die Bewertung der Aktien bereits die aktuellen Gegenwinde. Insgesamt sei das Risiko-Ertrags-Verhältnis daher attraktiv./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,75 €		 Abst. Kursziel*:
29,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,37%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

17:46 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
12.08.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
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