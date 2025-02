JP Morgan Chase & Co.

easyJet Overweight

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet nach jüngsten monatlichen Flugpreisdaten von RDC Aviation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Die Daten zeigten vor allem Preissteigerungen gegen Ende Januar und seien ermutigend, da dieser Monat kein großer Freizeitmonat sei, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geschätzten Flugpreise für Februar seien unterdessen schwach, ohne dass es eine offensichtliche Erklärung dafür gebe. Ermutigend sei aber wiederum, dass die frühen Sommerflugpreise bei den Billigfliegern für Mai und Juni solide aussähen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

