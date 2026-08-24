DAX 26.214 +0,4%ESt50 6.481 +0,5%MSCI World 4.961 +0,1%Top 10 Crypto 10,43 +2,7%Nas 25.980 -0,8%Bitcoin 69.118 +2,2%Euro 1,1662 +0,0%Öl 91,45 -0,8%Gold 4.642 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bitcoin klettert über 80.000 US-Dollar -- Volkswagen-Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab -- Gerresheimer im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie knickt ein: Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO vorzeitig Gerresheimer-Aktie knickt ein: Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO vorzeitig
VW-Aktie gibt nach: Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab - Vorstand trifft auf Belegschaft VW-Aktie gibt nach: Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab - Vorstand trifft auf Belegschaft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
23,68 EUR +0,17 EUR +0,70 %
STU
22,07 CHF +0,05 CHF +0,25 %
BRX
finanzen.net zero
Eni jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 70,35 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Eni Buy

08:01 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,68 EUR 0,17 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,77 €		 Abst. Kursziel*:
26,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,69%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:01 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Eni Buy UBS AG
30.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Donnerstagmittag ab
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
Zacks Eni Stock Jumps 12.7% in a Month: Will the Rally Continue?
Zacks Do Options Traders Know Something About Eni Stock We Don't?
MotleyFool Eni (E) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Eni Q2 Earnings Miss Estimates Despite Strong Production Growth
MotleyFool Eni (E) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Eni Taps Saipem for New Long-Term Offshore Drilling Campaign
Zacks Eni Expands Low-Carbon Mobility Through BMW Biofuel Alliance
Zacks Eni Strengthens Lithium Strategy With $225 Million Chile Investment
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.