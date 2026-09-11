Eni Aktie
Marktkap. 69,95 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. BP dürfte unter Europas großen Ölkonzernen im zweiten Halbjahr am stärksten von höheren Raffiniermargen profitieren, schrieb Mark Wilson in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Eni profitiere hier am wenigsten. Nach den jüngsten Milliarden-Verträgen in Venezuela ist Wilson allerdings von der Ölförderungs-Story der Italiener überzeugt, sodass er die Eni-Aktien wie auch diejenigen von Shell und Totalenergies zum Kauf empfiehlt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 20:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,37 €
|Abst. Kursziel*:
23,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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