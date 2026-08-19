Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Eni Hold

09:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 22 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Explorationserfolge hätten in den vergangenen zwölf Monaten viel zu einer relativ starken Kursentwicklung beigetragen, schrieb Henry Tarr am Mittwoch. Der Cashflow des Ölkonzerns wachse durch das Modell einer satellitenartigen Unternehmensstruktur. Trotz erhöhter Gewinnschätzungen rechtfertige die gute Kursentwicklung aber nur eine neutrale Einschätzung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:20 / GMT

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