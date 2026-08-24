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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

freenet Sell

08:56 Uhr
freenet Sell
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. Er aktualisierte zudem seine Prognosen für die Kapitalkosten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 14:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Sell

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
24,44 €		 Abst. Kursziel*:
-9,98%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
24,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,76%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

08:56 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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