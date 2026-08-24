Goldman Sachs Group Inc.

freenet Sell

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. Er aktualisierte zudem seine Prognosen für die Kapitalkosten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 14:10 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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