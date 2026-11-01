DAX 26.521 +0,7%ESt50 6.366 +0,6%MSCI World 4.838 +0,1%Top 10 Crypto 9,6830 +0,9%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.246 +0,4%Euro 1,1131 -0,3%Öl 93,22 +1,9%Gold 4.041 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
72,50 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 11,63 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

GEA Neutral

12:51 Uhr
GEA Neutral
Aktie in diesem Artikel
GEA
72,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 69 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Neutral

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
72,35 €		 Abst. Kursziel*:
-0,48%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
72,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,69%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

12:51 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 GEA Hold Warburg Research
10.11.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 GEA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

Finanzen.net Investment-Tipp Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet GEA-Aktie mit Neutral in neuer Analyse Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet GEA-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Finanzen.net GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Mittag freundlich
Finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Dienstagnachmittag freundlich
Finanzen.net DAX aktuell: DAX klettert
Finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen
Wikifolio GEA überzeugt mit kräftigem Auftragswachstum
Finanzen.net GEA-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Gea Group auf 'Hold' - Ziel bleibt 74 Euro
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.