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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

10:41 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
286,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
144,05 €		 Abst. Kursziel*:
98,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
145,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
96,90%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
228,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on March 22, 2027; strike price: EUR 126.296
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