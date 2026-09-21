Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 25,3 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
AI Analyse
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
286,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
144,05 €
|Abst. Kursziel*:
98,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
145,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
96,90%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
228,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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