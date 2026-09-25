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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

11:16 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
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2,38 EUR 0,12 EUR 5,31%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwache Neukundenzuwachs bremse die Wachstumsambitionen, schrieb Trion Reid am Montag. Er ist nun skeptischer für 2027 geworden. Die Bewertung der Aktien bleibe indes enorm niedrig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,37 €		 Abst. Kursziel*:
110,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
110,00%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

11:16 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
11:16 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG
25.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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