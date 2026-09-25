HelloFresh Aktie
Marktkap. 331,23 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwache Neukundenzuwachs bremse die Wachstumsambitionen, schrieb Trion Reid am Montag. Er ist nun skeptischer für 2027 geworden. Die Bewertung der Aktien bleibe indes enorm niedrig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,37 €
|Abst. Kursziel*:
110,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
110,00%
|
Analyst Name:
Trion Reid
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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